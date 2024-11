Firmado el nuevo convenio colectivo del Ayuntamiento

El nuevo convenio incluye mejoras salariales y laborales. Las máximas posibles en este momento, porque la regla de gasto es un condicionante importante. Pero ambas partes, Ayuntamiento y sindicatos, están satisfechos. Todas las partes han cedido, reconocen.

El presidente de la sección sindical de USIPA, José Manuel Cerra, nos ha explicado que se ha logrado solucionar bastantes de los problemas que arrastraban. Una carrera profesional muy limitada por ejemplo. Cerra explica que el convenio hasta ahora en vigor, el de 2019, incluía muchos asuntos desactualizados que no podían aplicarse por cambios normativos o por decisiones judiciales que han ido llegando en estos años. Precisamente uno de ellos, el que tumbó las primas de jubilación en vigor, ha sido determinante durante la negociación del nuevo convenio. Si no firmaban antes de acabar el año, el personal jubilado de este 2024 no recibiría una prima, explica Cerra. Lamenta que el acuerdo no pueda corregir los problemas derivados de cuatro años sin convenio.

El acuerdo beneficia "a la plantilla en su conjunto", destaca USIPA, sindicato mayoritario en el ayuntamiento. La alcaldesa, Carmen Moriyón, destaca que tener un convenio "justo" redunda en el servicio que se presta a la ciudadanía.