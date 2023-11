ALBAR

"Eureka"

Alaina está cansada de ser policía en la reserva de Pine Ridge y decide dejar de contestar a la radio. Su sobrina Sadie pasa una larga noche esperándola, en vano. Dolida, decide emprender un viaje con la ayuda de su abuelo: volará a través del tiempo y el espacio hasta Sudamérica, por fin dejará de ver viejos westerns en blanco y negro que no la representan en absoluto, y todo le parecerá diferente cuando escuche los sueños de otras personas, las que viven en el bosque. Pero no habrá conclusiones definitivas… Los pájaros no hablan con los humanos, pero si pudiéramos entenderlos, seguro que tendrían algunas verdades que contarnos.