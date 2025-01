Castiello de Bernueces se siente vigilado

El presidente de la plataforma de Bernueces, Hugo de la Fuente, reconoce que las 10 cámaras previstas para la parroquia no solucionarán el problema, pero al menos harán que los ladrones se lo piensen dos veces, entiende. Admite que están "desesperados" al ver que un proyecto que conocen desde 2023 aún no sea una realidad. No dudan que las cámaras llegarán, pero quieren que sea cuanto antes.

Como cada invierno, cuando anochece antes, los habitantes de Castiello empiezan a estar preocupados. Los ladrones (bandas itinerantes especializadas se dice) empiezan a tenerles en su punto de mira. Y los vecinos saben que dejar su casa sola es un peligro. Es "como una lotería", explica de la Fuente, que en algún momento te va a tocar. Aunque se avisan entre ellos en cuanto los asaltos empiezan, están cansados de tener miedo de abandonar sus propiedades. Hasta el momento los asaltos se suelen producir en viviendas vacías, pero ya hay casos en la que los moradores estaban dentro. Y eso asusta, dice.

Desde la plataforma de Bernueces son conscientes del esfuerzo que se está haciendo para reforzar la presencia policial. Pero es insuficiente, dice. Tampoco el dron de la policía local sirve de mucho. Quieren unas cámaras que registren todas las entradas y salidas a la parroquia las 24 horas del día los 7 días de la semana.