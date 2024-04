Autoridad y límites

Carlos cree que intentamos poner muchos límites a nuestros hijos y, además, esperamos que obedezcan a la primera. Y la educación se basa en la repetición. Es necesario esforzarse y recordar que estar con nuestros hijos para evitar que haga lo que no debe es lo fundamental. Es la base de la crianza en positivo y respetuosa que defiende este conocido profesional.

Tampoco debemos pensar que todos los hijos tendrán los mismo límites. Cada padre pondrá los suyos. Y deberá dar ejemplo.

Carlos González estará en el recinto ferial a las 18h este martes 23 de abril. Aborda la autoridad desde un punto de vista cultural e histórico, su evolución durante los últimos siglos, el papel cambiante de los padres y la naturaleza inalterable de los niños.

Ha escrito entre otros, libros como "Mi niño no me come", "Bésame mucho", "Manual práctico de lactancia materna", "Comer, amar, mamar" o "Creciendo juntos".