Los científicos Parrochu Byte y Chatina Algoritmo llevan un año trabajando para dotar a Blutu de todos los datos carnavalescos. Afirman de hecho que es fruto de los deseos que tienen todos los gijoneses en torno al Antroxu. No ha sido sencillo, por eso la sardina necesita reprogramarse de vez en cuando...

Pese a todo, sabe que Gijón tiene el mejor Antroxu del mundo y que lo va a pasar pipa. Afortunadamente no necesita descansar. Está programada para no hacerlo y eso le ayudará a afrontar la "agenda completa" que tiene para estos días. Mañana visitará más colegios que nunca y no contenta con eso pide que la paren por la calle porque está dispuestas a hacerse fotos con todos.

Reconoce que en su base de datos hay muchas lagunas sobre sus predecesoras. Los datos terminan abruptamente un determinado día, pero ha recibido la promesa de sus científicos de que no la desconectarán nunca. Unos científicos que afirman seguir trabajando en muchos otros proyectos, pero son confidenciales. Quizás vayan hacia una sardina "vidente" que acompañe a Blutu.

