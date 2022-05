Andreu: "Abelardo es la persona adecuada para salvar al equipo"

Andreu Guerao cree que el Sporting lo puede conseguir. Él vivió un par de situaciones similares a la actual, resueltas ambas de forma satisfactoria: en la temporada 2006/2007, cuando tras perder en Albacete el Sporting se quedó a un punto del descenso a 6 jornadas para el final, y en la 2008/2009, en Primera, cuando el equipo fue capaz de ganar los tres últimos partidos para seguir en la máxima categoría nacional.

Andreu, asentado con su familia en Asturias, dedicado actualmente a la representación de futbolistas y jugador del equipo de veteranos, reconoce que "estoy sufriendo con el Sporting, la situación asusta y sabe mal por cómo empezó el equipo", aunque cree que "Abelardo tiene un carácter muy claro y es la persona adecuada para coger el equipo ahora y que se salve, eso es lo más importante".

Andreu recuerda la salvación, muy sufrida, en el primer año de Manolo Preciado en el banquillo sportinguista: "En diciembre estábamos en ascenso, tras una gran primera vuelta, con grandes victorias en Tenerife o Valdebebas, y en la segunda lo pasamos mal. Después ganamos todos los partidos en casa, por ejemplo al Numancia con 9 jugadores, y con Míchel y yo mismo acabando el partido como centrales. Aquella plantilla no se parece a ésta; éramos jugadores muy jóvenes, casi a coste cero" "ahora el objetivo era al menos pelear por el play-off". El ex-jugador del Sporting también recuerda la salvación en Primera División, dos años después: "Aquellas 3 victorias seguidas al final es algo que pasa una vez cada muchos años. Manolo era un motivador nato, y teníamos un grupo muy bueno".

Sobre la situación actual Andreu asegura que "me cuesta ver que el equipo no reacciona, que no es capaz de ganar algún partido", y cree que un problema es que "a la mínima que llega el rival nos hace daño"; de cara al futuro considera que "crear un buen grupo es clave, por encima de la calidad de los jugadores. No hace falta que sean extraordinarios, el Pitu lo hizo ya y lo demostró en su anterior etapa. Yo creo muchísimo en los grupos".

