Amas de casa

Tita sigue siendo en parte ama de casa porque ejerce como abuela. Ella cuida mucho de sus nietos para que su hija pueda hacer lo que ella no pudo. Trabajar fuera del hogar. Reconoce que le hubiese gustado dedicarse a otra cosa, por eso se implicó tanto en el movimiento vecinal (fue presidenta de la AAVV La Arena y de la FAV) pero las facilidades actuales a la conciliación (aunque dependen mucho de los abuelos) no existían entonces. Y como ella, muchas mujeres tenían que criar a los hijos. Lo hacían todo, no tenían horario, pero pese a todo ser ama de casa no era reconocido como un trabajo.

Las mujeres eran preparadas para hacerse cargo de los niños y del hogar desde que eran pequeñas. Y tenían que aprender todo lo que conllevaba como fuese. Hoy en día tenemos más asumido el concepto de corresponsabilidad, que el cuidado de los hijos y del hogar no era competencia exclusiva de las mujeres. Porque si no, al final las mujeres tienen doble carga de trabajo, dentro y fuera del hogar.

Tita cree que muchos hombres se están dando cuenta cuando son abuelos del esfuerzo que requería lo que las mujeres hacían en casa. Hasta ese momento, muchos seguían sin entender que no le diese el tiempo a alguien que estaba todo el día en casa. Se dedicaban exclusivamente a los recados.