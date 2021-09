El confinamiento durante la crisis sanitaria provocó un descenso del 38% de las sentencias, por la disminución general de delitos y también de expedientes, como señaló Esther Fernández al presentar hoy la Memoria de la Fiscalía del 2020.

Las denuncias por violencia de género disminuyeron de forma llamativa, un 33%; aunque aumentaron notablemente una vez concluyó el confinamiento. Aumentaron los delitos por acoso un 12%, principalmente a jóvenes y a través de las redes sociales.

Por otro lado, se ha doblado el porcentaje por homicidios, se debe a las denuncias previas de fallecimientos por Covid en relación con las residencias de mayores, pero todas las diligencias se archivaron. La Fiscal General indicó que en Asturias los mayores no murieron en la Residencias como en otras comunidades autónomas, sino en el HUCA por causas mayores, pero las diligencias constataron la preocupación de las familias al no tener información y no poder ver a sus parientes.

Esther Fernández hizo un llamamiento para aprender de esta experiencia y salir bien de la crisis, ser los abanderados de una buena salida, igual que lo seremos en la vuelta a la normalidad

La fiscal Superior reclamó mejores instalaciones y dotaciones tecnológicas. Son aprendizajes de la pandemia, señaló que es importante, no solo reunificar las sedes judiciales, sino también adaptarlas, apostar por las TIC dado que los modos de trabajo han cambiado y es preciso tener visión de futuro, adelantarse a los acontecimientos