Carlos Paniceres confía en que la apertura del centro logístico de Amazon, en Bobes, se de "en los próximos meses"

Carlos Paniceres recordaba, esta mañana, que Amazon se ha gastado 100 millones de euros en la planta de Siero, por lo que espera, "buenas noticias en los próximos meses". Si bien es cierto que no maneja una fecha concreta, el presidente de la cámara de Comercio de Oviedo afirma que mantiene cierta comunicación con la compañía americana y cree "que estamos al final del túnel". Paniceres habla de un cambio de tendencia, motivado por la crisis mundial en el ámbito del comercio electrónico, que propició la reestructuración de las grandes compañías. "Paralizaron algunas inversiones, otras dejaron un poco en suspenso, la de aquí, gracias a Dios, habíamos conseguido hacerla y solo el efecto de haberlo hecho, puesto en valor el polígono de Bobes".

Paniceres ha aprovechado su reunión con los líderes sindicales asturianos, José Manuel Zapico, de CCOO, y Javier Fernández Lanero, de UGT, para defender la importancia de pelear juntos por la creación de una Macrorregión Atlántica para recordar la necesidad de sacar adelante una Ley de Proyectos Singulares, tal y como comentaba ayer con la consejera de Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí. "Cuando hoy peleamos por una inversión en Asturias, la clave es tiempo de respuesta. Esa ley es clave para dar respuesta. Porque competimos con los demás territorios y hay comunidades autónomas que ya la tienen esa. Lo compartí antes también con los sindicatos, que es el tiempo de respuesta, eso que se habla de la desburocratización y el tiempo de respuesta. Eso fue lo que se hizo con Amazon y por eso conseguimos que se situase la plataforma aquí y no en Vitoria o León".

En este sentido, Paniceres anuncia la celebración en Oviedo, el próximo 10 de octubre, de una jornada, organizada por Cámara España, en colaboración con Amazon, para abordar el tema del comercio online y abordar la posibilidad de comercializar productos asturianos a través de esta plataforma.

También ha anunciado que a partir del próximo lunes, ya se podrán comercializar las parcelas del polígono de Bobes después de que, finalmente, SOGEPSA, propietaria de los terrenos, pasase a ser 100% pública.

El anterior vicepresidente del gobierno, la pelea de toda la parte de Sogepsa, desde lunes ya se pueden comercializar las parcelas y Boves, como todos recordaréis, era una mata de escayos y de zarza, ¿no? Y de aquello de la pampa, ¿eh? Como todos recordaréis, ¿no? Y de la pampa. Bueno, pues hoy, gracias a Dios, hay un polígono, hay ya varios proyectos en marcha. El efecto Amazon generó ya esa situación. ¿Qué queremos? Pues, evidentemente, que genere empleo, que genere más actividad, que es una plataforma también logística. Muchas veces lo digo, porque a veces se confunde. Esto es como cuando se dice que el tren no va a llegar a Oviedo. No, no, el tren va a llegar a Oviedo-Gijón, no va a quedar en el Polarena, ¿no? Todavía hay gente que tiene esa confusión. Pues esto es lo mismo. Allí no es que no se va a vender, no es un problema para vender aquí y competir con el comercio de Asturias, sino es una plataforma logística mundial y sobre todo para el noroeste, también para Portugal, para todo el Cantábrico. Competimos con 40 localidades para conseguir esa plataforma y, bueno, ¿qué más quisiéramos que estuviera? Es verdad que nos pilló ese momento. ¿Hubo alguna otra como esta? De hecho, a veces se mezclan cosas, ¿no? Se hablan de almacenes de última milla con esto. Esto es otra cosa. Esto es una plataforma logística, doscientos mil metros, o sea, esto es un mundo. Hay tres en España. Entonces, está la de Dos Hermanas y creo que hay una cerca de Madrid, ¿no? Yo espero que, bueno, pues yo soy positivo y espero que más pronto que tarde tengamos buenas noticias y esa percepción. Sí, el día 10. El día de octubre. No, no, es la semana que viene. El día de octubre, sí. Tuvimos que ajustar una fecha y se hará eso en colaboración con Cámara España. Lo van a hacer por todo el territorio, pero, bueno, tuvieron la deferencia de empezar por Asturias y por Oviedo, ¿no? Sobre todo con esa plataforma que pueda ayudar también, eso, tanto a la gente que pueda vender por la plataforma, comerciantes, pero también, pues eso, como os decía, productores, ¿no? Yo qué sé, de distintos productos. Hoy sabéis que online también se puede vender de todo, pues desde miel, que podemos tener en Asturias, o de otros productos para el mundo rural, ¿no? Y será el día...

A veces escucho cosas que parece que a la gente estaría encantada que la plataforma logística estuviera en León o estuviera en Vitoria. Yo no. Y peleamos mucho para que estuviera en Boves, estuviera en Siero. Ya sé que todos quisiéramos que estuviera abierta, ojalá, pero bueno, esto como hay que ser posibilistas, nosotros tenemos más posibilidades de que se abra porque ya está hecha. Donde no se hizo, no tiene ninguna. Entonces, bueno, yo espero que... Oye, la compañía ha gastado 100 millones de euros, lo tiene ahí paralizado, pero bueno, yo espero buenas noticias en los próximos meses.