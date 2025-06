Barbón entiende las razones de Pedro Sánchez para no adelantar elecciones

Barbón acepta que Sánchez no adelante elecciones

El presidente del Principado Adrián Barbón ha hablado sobre el caso Cerdán y la reacción de Pedro Sánchez. "Me repugna la corrupción" y si "se tapa, me voy del partido" ha sentenciado el también secretario de la FSA. Barbón advierte de que se debe tratar con "transparencia y tolerancia cero" porque en juego está la "credibilidad". Preguntado sobre el deseo de Sánchez de agotar la legislatura y no adelantar elecciones, Barbón acepta el argumento del presidente de querer liderar el proyecto socialista tras este escándalo. A Barbón le parece bien la auditoría externa del PSOE que propone Sánchez. Sobre las obras del Estado en Asturias en las que podría haber mordidas, en la A63 y la línea de tren Gijón-Pravia, Barbón precisa que el Principado no tiene nada que ver al ser actuaciones del Estado.

Preguntado por si este caso debe elevar el nivel de exigencia ante casos investigados por los jueces en el entorno del presidente, como sobre su esposa Begoña Gómez o "Hidrocarburos", Barbón indica que son cosas distintas, siempre hay "quien quiere confundir y mezclar". Y sobre si es caso distinto a lo que propició la moción de censura contra Rajoy, Barbón recuerda que entonces hubo una sentencia contra el PP a titulo lucrativo.

El PP exige dimisiones y elecciones anticipadas

El diputado nacional del PP por Asturias Silverio Argüelles advierte de que "vale ya de cinismo" y se pregunta dónde está la ética del PSOE. En ese sentido, exige a Barbón que publique los correos que le llegaron avisando de posibles casos de corrupción, como el de la miss Asturias 2017 Claudia Montes. Argüelles quiere saber el interlocutor del Principado en el Ministerio de Fomento para el tercer carril de la Y, el talud de Gijón-Pravia y obras en la A63. "Las responsabilidades políticas se saldan con dimisiones y adelanto electoral", concluye el parlamentario popular. También exige explicaciones a la delegada de Gobierno Adriana Lastra como "representante del sanchismo en Asturias" y por sus cargos políticas institucionales y orgánicos en ámbito nacional.