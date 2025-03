Asturias se queda como la comunidad con el tipo más alto para rentas bajas en IRPF

Asturias queda como la comunidad con el tipo de IRPF más alto para rentas bajas. Por debajo de 12.450 euros, el tipo es del 10%. A partir de ahí, las comunidades tienen un tipo del 8% al 9,5% en el tramo inferior de Renta, en torno a 13.000 euros. Y todo ello después de que los socialistas catalanes y los independentistas de Esquerra, la coalición de gobierno de Salvador Illa, hayan decidido bajar los tipos impositivos de rentas inferiores a 33.000 euros.

Es lo que insistentemente ha pedido al PP en la Junta General y se ha negado siempre Adrián Barbón. La diputada en la Junta Beatriz Polledo enmarca la rebaja fiscal catalana en que ahora no tendrá que asumir tanta deuda porque se ha repartido por toda España. Y todo mientras Barbón, afirma, mantiene la mentira de la bautizada por el Gobierno vía fiscal asturiana. Recuerda que así ocurrió hace unos días cuando el grupo popular planteaba una bajada en los tramos inferiores a 30.000 euros. "Votó en contra el bloque de la izquierda y la extrema izquierda", recuerda. "Barbón se sigue negando a bajar los impuestos a los asturianos que ven como la inflación se está comiendo del poder adquisitivos de todos ellos".

En una línea similar se expresa la portavoz de Vox Carolina López. En su opinión, se mantienen impuestos altos por cuestiones al margen de los servicios públicos. "Barbón prioriza mantener sus chiringuitos, sus subvenciones a sindicatos de clase que ya son millonarios en vez de ayudar a los asturianos". El secretario general y portavoz parlamentario de FORO Asturias, Adrián Pumares, ha manifestado hoy que "Adrián Barbón, que es el tonto útil del Sanchismo, se queda solo en su carrera para que los asturianos seamos los españoles que más impuestos pagamos",

La portavoz socialista Dolores Carcedo indica que cada comunidad toma sus propias decisiones y en Asturias es no rebajar tipos y hacer deducciones de precisión: "Nosotros tenemos unas medidas fiscales muy favorables a clases bajas y medios. Cataluña tendrá otra propuesta. La Consejería de Hacienda analiza de manera continúa" esas medidas.

Delia Campomanes, diputada de Izquierda Unida, cree que no se debe seguir el ejemplo catalán. "Seguimos defendiendo el modelo asturiano y no el catalán porque pese a la bajada siguen siendo tasas más altas". A la socia presupuestaria, la ex de Podemos Covadonga Tomé le sorprende la decisión de los socialistas catalanes. "Me sorprende de parte de un socialista, pero sabrán qué acuerdos tienen. Se parece bastante a la propuesta que trajo el PP a la Junta pero la postura es clara: los impuestos son necesarios para los servicios públicos".