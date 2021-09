Antes de acabar el año todos los vehículos del SEPA tendrán cinturón de seguridad

Óscar Rodríguez ha anunciado que en diciembre llegarán dos vehículos de primera salida y un camión nodriza que permitirán que toda la flota cuente con cinturones de seguridad. Recuerda que todos los vehículos del 112, incluso los que no tienen cinturón (comprados cuando no era obligatorio), pasan la ITV y están en buenas condiciones. Si no disponen de todos los medios de seguridad solo son utilizados para emergencias, tal y como avaló la Fiscalía en 2019. La otra alternativa, advierte, sería dejar de atender algunas emergencias.

A diferencia de lo que podemos creer, el SEPA no han registrado más rescates en la montaña que el año pasado. Recuerda que en caso de negligencia el rescatado debe pagar la factura. Una hora de helicóptero son 2.000 euros.

En cuanto a los incendios, el año está siendo mejor que otros años, pero Rodríguez advierte que "nos tocará". Cuando las condiciones sean favorables a expandir el fuego volveremos a sufrir incendios importantes. Estadísticamente se refleja que varios años buenos acaban de forma dramática con un año muy malo. Asturias cuenta con efectivos suficientes para hacer frente a los incendios "en situaciones normales". El gerente del SEPA indica que podemos gestionar hasta 20 fuegos simultáneamente si están dentro de parámetros normales. Los refuerzos de personal seguirán siendo escalonados.

El gerente reconoce que la denuncia de la diputada de Podemos por cómo se la trató al denunciar un acoso en el Camino de Santiago causó malestar en el servicio e insiste en que la operadora actuó correctamente en todo momento. Rodríguez la escuchó personalmente y certifica que "estaba correcto".

En la entrevista el gerente del SEPA también ha reconocido que se pone en la piel de sus homólogos que están gestionando la crisis del volcán en La Palma y que no hace demasiado caso a las peticiones políticas de su cese.