Aitor: “El Sporting debe estar y pelear siempre por estar en lo más alto”

No hay tregua en el Sporting. El equipo sigue con el exigente plan de trabajo diseñado por el cuerpo técnico y hoy lo hacen en régimen de concentración y volverán a ejercitarse por la tarde, ya con Cristian Rivera integrado en el grupo a las órdenes de David gallego.

Aitor García fue el protagonista en la sala de prensa y apostó por una campaña ambiciosa: “El Sporting tiene que estar y pelear siempre por lo más alto. La ilusión es la misma que la del año pasado. Luchar todos juntos: la gente de la casa, los veteranos que llevan más años y los nuevos compañeros".

El extremo rojiblanco no cree que tenga pasar ningún examen personal en esta temporada: “En lo individual no me tengo que reivindicar, aunque intentaré mejorar los números del año pasado, ayudar a los compañeros y que nadie me pueda reprochar nada”.