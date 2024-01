03x22 Niños hiperregalados

LEER MÁS TODOS LOS CAPÍTULOS TEMPORADA 3

Hay profesionales que apelan a la regla de "los cuatro regalos", pero Isabel no está de acuerdo. Se pueden dar más regalos, pero circunscritos a estos momentos y dentro de una lógica. Si damos regalos a nuestros hijos todo el rato (más allá de pequeñas recompensas" conseguiremos que nuestros hijos toleren mal la frustración. Ni se puede dejar de regalar lo que nos piden porque a nosotros no nos gusta ni darles todo lo que quieren.

Los regalos no pueden suplir la falta de tiempo de los padres con sus hijos. Un niño hiperregalado no es un niño feliz, apunta Isabel. Aprender a decir que no o explicar por qué no se puede tener todo es importante. El objetivo es educar a nuestros hijos para que aprecien todos los regalos. Grandes y pequeños. Un niño hiperregalado acaba poniendo “cara de asco” ante los regalos o ante aquellos que no quieren.

Muchos nos habremos pasado con los regalos estas Navidades. Nuestros hijos no jugarán con todo lo que han recibido por Papá Noel o los Reyes Magos. Los padres podemos dosificarlos, e ir sacándolos progresivamente para que vuelva a hacerles ilusión. Nuestra psicóloga también recomienda diferenciar entre Papá Noel y los Reyes Magos. Cada vez hay menos diferencias, y eso se traduce en más regalos.

