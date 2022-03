Yuri Ysayev: "no esperábamos tanta solidaridad"

Yuri Isayev y Natalia Ludmyla viven en Zaragoza desde hace veinte años. Tienen un comercio de alimentación típica de países del este como el suyo en la calle García Sánchez. Allí recogen desde hace una semana las donaciones de alimentos que iniciaron para enviar a sus compatriotas, coordinados con la embajada de Ucrania en España.

En su tienda, Kozac, no dan abasto para seleccionar y almacenar todos los productos de primera necesidad que no dejan de llegarles, sobre todo productos infantiles como pañales y alimentos. Yuri reconoce que, aunque sabía que la respuesta sería positiva, no imaginaba que llegaran a encontrarse desbordados.

Los padres de ambos viven en una región del sur de Ucrania, fronteriza con Crimea. Yuri cuenta que en los primeros días de los ataques rusos sus familiares se refugiaron en un sótano para protegerse de los bombardeos, aunque han podido volver a su piso porque los bombardeos cesaron cuando los rusos tomaron la ciudad. Sin embargo, no se atreven a salir de casa porque las tropas de Putin patrullan las calles.