Vuelve la Senda Amarilla entre las localidades oscenses Oliván y Ainielle

Unas 150 personas participarán este sábado 7 de octubre en la XVI edición de la Senda Amarilla, organizada por la asociación cultural O Cumo de Oliván. Consiste en una marcha a pie desde Oliván hasta Ainielle, y regreso, que se complementa con otras actividades. En este caso una charla y una exposición.

Paulo Ruiz, presidente de O Cumo, nos cuenta en Más de Uno Sabiñánigo que la jornada comenzará el sábado a las 7.00 con un desayuno para los participantes y a las 8.00 se partirá hacia Ainielle. "Hacemos una parada en Berbusa, tras una hora y media de subida para almorzar", explica. Y una vez en Ainielle se come y Javier Lázaro impartirá una charla sobre el "proceso que ha seguido la cultura ganadera, las tradiciones, los problemas que tenían", señala el ponente. Como colofón, el grupo de folk aragonés Bosnerau presentará su nuevo disco 'Chen'. Además de actuar en Ainielle, también lo hará en Oliván, donde tras el regreso, habrá chocolate para los participantes y fiesta hasta que llegue la noche.

"Suele ser una jornada muy bonita de convivencia y en la que hasta ahora hemos tenido suerte con el tiempo", recuerda el presidente de O Cumo. En este sentido cabe destacar el molino, que se rehabilitó hace poco y "está impecable". Aunque el pueblo está abandonado "se mantiene".

Otra de las actividades complementarias es la exposición de Isidoro Raigón 'Aquí', de cucharas de boj realizadas por él, en las escuelas de Oliván. Se podrá visitar los días 6 y 7 de octubre. "El año pasado la anterior presidenta de la asociación O Cumo me propuso exponer, y tenía una entre manos, porque va al hilo, ya que el boj es amarillo, la senda es amarilla y la lluvia también", subraya Isidoro Raigón. No se lo pensó dos veces y su idea era tener "el ciclo completo", es decir, 365 cucharas, pero se pueden observar en esta muestra 260 en esta expo, aunque en la actualidad "tengo 300". Todas las cucharas son diferentes, con motivos muy variados entre los que no falta Santa Orosia, por ejemplo.