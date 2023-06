Vox critica que no se le haya dado el turno para explicar sus votos en contra

El grupo municipal de Vox ha emitido un comunicado en el que comparte su sorpresa al no haber recibido por parte de la alcaldesa, Lorena Orduna, la posibilidad de explicar el sentido de voto del citado grupo municipal, en contra de varias de las propuestas sometidas a aprobación.

Los tres concejales de la formación han votado en contra de la nueva estructura de comisiones municipales. "De entre las 10 comisiones creadas, la nueva alcaldesa ha creado una ellas, la de 'Acción social, familia y cooperación al desarrollo', que se preocupa del desarrollo en terceros países dejando de lado el propio desarrollo y las necesidades básicas de la ciudad de Huesca, señala el escrito.

"Simultáneamente, se crea la comisión de 'Participación ciudadana, infancia, juventud e igualdad', donde por un lado no creemos en el modelo actual de participación ciudadana instaurado por la extrema izquierda y que tanto PSOE como PP quieren mantener y fomentar, y por otro lado, no podemos apoyar el ámbito de Igualdad, cuando ya quedó de manifiesto en la anterior legislatura, tras dilapidar 60.000 € en la redacción de un inservible plan de igualdad, que no existen problemas en dicho ámbito en el Ayuntamiento de Huesca", continúa.

Vox apunta asimismo que se mantiene el mismo número de comisiones que en el mandato anterior, "por lo que no ha habido recorte económico alguno con la nueva estructura, pese a sus alardes la semana pasada de dicha rebaja. El recorte económico lo ha propiciado la cuidad con sus votos, limitando a 3 el número de grupos políticos municipales, en lugar de los 5 de la anterior legislatura y por tanto disminuir las asignaciones económicas a los mismos".