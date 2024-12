Villagrasa confirma su candidatura a las primarias del PSOE aragonés

Darío Villagrasa ha anunciado oficialmente su candidatura a las primarias del PSOE aragonés, en las que competirá con la ministra Pilar Alegría para suceder a Javier Lambán como líder de esa formación. Este fin de semana celebrará un acto en Zaragoza para dar a conocer a la militancia su proyecto político, con el que quiere poner fin a las batallas internas y unir a todos los socialistas, abriendo un nuevo tiempo que les permita vencer a la derecha en las elecciones de 2027.

Aunque solo tiene 32 años, Villagrasa ya acumula una década de trayectoria política. Es alcalde de Bujaraloz, diputado en las Cortes desde 2015 y hasta ahora ocupaba la Secretaría de Organización del PSOE de Aragón, un cargo al que ha renunciado este mismo jueves para competir en igualdad de oportunidades con Alegría. "Quiero ser el próximo secretario general del PSOE de Aragón y quiero ser el próximo presidente del Gobierno de Aragón. Para ello voy a emplearme con todas mis fuerzas y me voy a dejar la piel por, para y desde Aragón. Ha sido una decisión que he tomado después de que cientos y cientos de compañeros me hayan animado a dar el paso en los últimos meses", ha afirmado.

Villagrasa rechaza las etiquetas y divisiones internas en el PSOE

Villagrasa pretende que el PSOE salga unido y fortalecido de este proceso congresual y, en ese sentido, rechaza las etiquetas que dividen a los socialistas entre los afines a Lambán y quienes siguen a Pedro Sánchez. Asegura que el suyo es un proyecto "autónomo y libre de equipaje", en el que no renuncia al legado de Lambán en Aragón, pero al mismo tiempo defiende el trabajo del PSOE federal y muchas de las políticas progresistas del Gobierno de Sánchez.

"Yo no me voy a enfrentar a Pilar Alegría. Es una compañera y atesora muchos valores; todos somos necesarios", ha explicado. "Ha habido cosas de las que han sucedido en los últimos años que a mí no me han gustado, que no he compartido y que entiendo que hayan causado rechazo en parte de la militancia y de la sociedad aragonesa, y yo lo que vengo a hacer es unir, trabajar, conciliar y levantar un proyecto que sea alternativa a los gobiernos de la derecha", ha añadido.