La ministra Pilar Alegría anuncia su candidatura para liderar el PSOE de Aragón

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha confirmado que va a presentar su candidatura para la secretaría general del PSOE de Aragón que ahora mismo lidera Javier Lambán. En su cuenta de X, Pilar Alegría ha publicado que la presentación será el sábado a las 11:30 horas en su pueblo, La Zaida.

Está previsto que acudan dirigentes y militantes de toda la comunidad. Pilar Alegría, pese a su trayectoria ligada a las cúpulas del PSOE y del Gobierno no ha olvidado sus raíces. La Zaida se encuentra en la Ribera Baja del Ebro y tiene 400 habitantes.

Pilar Alegría ya ganó a Jorge Azcón en 2019

Lambán y Alegría llevan años distanciados a pesar de que ella fue su secretaria de Organización entre 2014 y 2017. Javier Lambán no ha nombrado a nadie como su delfín. Para las elecciones de mayo de 2027, si no hay un adelanto, Alegría tiene el reto de imponerse al popular Jorge Azcón, actual presidente de Aragón, al que ya ganó en las municipales del Ayuntamiento de Zaragoza 2019. Sin embargo, la ministra no fue alcaldesa porque Albert Rivera vetó el pacto.

Otras posibles candidaturas a la presidencia del PSOE Aragón

De momento, la propuesta de Pilar Alegría es la única, aunque se barajan otros nombres como el de Juan Antonio Sánchez Quero, presidente de la Diputación de Zaragoza desde 2015 y más afín a Javier Lambán.

Otra opción puede ser Mayte Pérez, secretaria general de Teruel o Darío Villagrasa, secretario de Organización Autonómico.

¿Cuáles son las fechas clave para la reforma del PSOE Aragón?

El 24 de enero se abre el plazo oficial para presentar las candidaturas. Entre el 28 de enero y el 3 de febrero se podrán presentar avales y la campaña se desarrollará entre el 6 y el 15 de febrero. La votación será el 16 de febrero y, una semana más se haría una segunda votación si fuera necesario.