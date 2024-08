Víctor Lapeña, desde Zaragoza a ser seleccionador de baloncesto femenino en Canadá

La representación aragonesa siempre es importante en unos Juegos Olímpicos, y no sólo en cuanto a deportistas presentes en la pista, también bajo la dirección en una selección. Este es el caso de Canadá que cuenta con el zaragozano Víctor Lapeña como seleccionador del equipo de baloncesto femenino.

El zaragozano que, ya ha triunfado en varias ciudades españolas y diferentes países, se prepara ahora para un nuevo reto en Turquía entrenando al Kukurova. El equipo turco visitó Zaragoza el año pasado para enfrentarse en competición europea a Casademont y en la actual temporada podría repetirse el enfrentamiento con el entrenador maño en el banquillo.

El técnico zaragozano Víctor Lapeña señala como positiva la experiencia de los Juegos Olímpicos, los de París ha sido su tercera participación olímpica: "siempre estar presente en una cita internacional deportiva es muy positiva"

Uno de los sueños del entrenador en el futuro sería entrenar en Zaragoza: "me encantaría entrenar a Casademont, pero hasta ahora nunca he recibido una oferta". Lapeña es un clásico del baloncesto femenino: "desde hace más de 25 años no entreno un equipo masculino, me centro en el femenino y me encanta"