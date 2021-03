Los vecinos vuelven a reclamar un nuevo centro de salud en el Perpetuo Socorro

Los vecinos del barrio del Perpetuo Socorro han recordado esta vieja demanda al alcalde Luis Felipe en la visita que ha realizado al antiguo solar de la cárcel, donde precisamente está previsto que se construya el futuro Centro de Salud. El solar ha abierto hoy sus zonas públicas y recreativas. Se han retirado las vallas que rodeaban el solar, una parcela de cerca de 11.000 metros cuadrados cuya urbanización ha supuesto una inversión de cerca de un millón de euros. Los vecinos insisten en que el Ayuntamiento adquirió ya hace 19 años el compromiso para construir en este solar el nuevo ambulatorio.

Las dos asociaciones vecinales han editado un cartel reivindicativo exigiendo la construcción del nuevo centro de salud. Lo han colocado en servicios y establecimientos de los respectivos barrios y contiene lemas como "Hechos y no palabras. Inversiones en sanidad ¡Ya! Exigimos el nuevo Centro de Salud. Todos unidos lo conseguiremos". También recuerdan las palabras del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez: "Tenemos que reforzar nuestro sistema de salud y bienestar". Recuerdan que el actual centro de salud está dividido en tres espacios: Hospital Provincial, antigua Guardería y sede central de Ramón y Cajal, y añaden que pese a que se han repartido actividades y consultas, "sigue sin disponer todo el personal de consultas y servicios suficientes”. Añaden que a esta precaria situación se suma la situación sanitaria actual y que son necesarias dos entradas una para pacientes posibles covid y otra para no covid, evitando que ambos circuitos no se mezclen y haya separación adecuada.

No entienden que se retrase la construcción del nuevo centro de salud siendo que todos saben de su necesidad y se sienten "manipulados y tratados como moneda de cambio". Invitan a políticos, vecinos y profesionales a visitar in situ el centro y comprobar como está. Simplemente solicitan un centro de salud para 16.000 habitantes de estos barrios de la ciudad en un espacio cedido al Gobierno de Aragón para agilizar su puesta en funcionamiento.

El alcalde de Huesca, Luis Felipe, también ha reivindicado que el Gobierno de Aragón se haga cargo de este proyecto.

Felipe también ha recordado que el terreno es propiedad de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse) y que desde el Ayuntamiento y desde la Subdelegación del Gobierno de España en Huesca se está trabajando de forma conjunta y coordinada para buscar soluciones que permitan la construcción de viviendas en las tres parcelas del solar destinadas a este fin.