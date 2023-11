Vecinos del Picarral se movilizan en Zaragoza contra una depuradora

La portavoz de los vecinos del Picarral, Ana Lasierra, ha explicado que la empresa Tereos, dedicada al procesamiento de maíz para extraer almidón y otras sustancias utilizadas en la elaboración de papel, ha ido aumentando su actividad en los últimos años. Este incremento de la producción genera, a su vez, más residuos que, según el movimiento vecinal, se estaban arrojando al alcantarillado general del barrio, por lo que el Ayuntamiento ha terminado por obligar a la multinacional a construir su propia depuradora.

Ana Lasierra ha señalado, además, que los vecinos del Picarral llevan años sufriendo las molestias que genera esta fábrica. Asegura que los más próximos a las instalaciones sufren constantemente ruidos y olores que serán aún más intensos cuando la depuradora entre en funcionamiento.

Los vecinos no entiende que el Ayuntamiento de Zaragoza esté dando luz verde a la tramitación en lugar de facilitar el traslado completo de la fábrica a una zona de la Ciudad donde no haya vecinos que sufran sus molestias y sea suelo municipal industrial. Lasierra recuerda que la zona verde donde se pretende construir esta instalación está recogida como suelo de uso residencial en el PGOU, por lo que no se permite recalificarla a suelo industrial tolerado.