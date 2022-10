Teruel Existe votará en contra de los Presupuestos si no entran en vigor las ayudas a empresas

Teruel Existe solo votará a favor de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 si el Gobierno de España empieza a aplicar ya las ayudas al funcionamiento de las empresas en Teruel, Cuenca y Soria. La formación política ha presentado un total de 204 enmiendas a esas cuentas, de las cuales 108 son para proyectos en la provincia turolense por un valor de 270 millones de euros. Sin embargo, tienen claro que la única línea roja para dar su apoyo a Pedro Sánchez es la ejecución real de esas ayudas.

Dos propuestas alternativas para las ayudas a empresas

La propuesta que hizo el Gobierno de España, con bonificaciones del 5, el 15 y el 20% de los costes laborales, les parece insuficiente. A cambio de su voto para los Presupuestos, plantean dos alternativas: que se conceda a todas las empresas y autónomos el máximo del 20% autorizado por Europa, o bien una fórmula intermedia, como la que aplican en zonas despobladas de Noruega, que supone rebajar en diez puntos porcentuales las cotizaciones a la Seguridad Social. El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, condiciona su apoyo a que estas ayudas entren ya en vigor.

204 enmiendas, incluyendo 28 para Huesca y Zaragoza

Entre las enmiendas que Teruel Existe plantea para los Presupuestos Generales, hay 28 destinadas a Huesca y Zaragoza, que incluyen mejoras en líneas ferroviarias y un plan de atención integral para los mayores. En total, esas iniciativas suman 15 millones de euros. Por otro lado, hay 53 enmiendas más generales que se presentan pensando en toda la España Vaciada, más allá de Teruel. Por ejemplo, para facilitar el alquiler de viviendas en el medio rural o fomentar el autoconsumo energético.

Como novedad, además, este año han ofrecido a cada comarca turolense la oportunidad de plantear uno o dos proyectos clave, que han sido incluidos en las enmiendas. Entre ellos, el Laboratorio del Paisaje de Albarracín o un nuevo Museo de la Ciudad de Alcañiz. Guitarte reconoce que su voto no es decisivo para la aprobación de las cuentas, pero eso no va a impedir que reivindiquen lo que consideran justo. "No aceptamos triquiñuelas ni juegos de trileros", ha remarcado.