Sólo 19 personas piden el reembolso de sus entradas en el Teatro Principal

El comportamiento del público fue ejemplar antes del primer espectáculo en el que era obligatorio presentar el Pasaporte-Covid junto a la entrada en el Teatro Principal. Así lo asegura el gerente del Patronato de Artes Escénicas, José María Turmo, quien asegura que a pesar de la premura, no hubo problemas significativos.

Únicamente 19 de los 799 espectadores optó por recuperar el dinero de la entrada al no contar con certificado de vacunación, recuperación o test negativo. Sobre este aspecto, Turmo señala que optaron por no complicar las cosas con estas personas al tratarse del primer día, pero señala no debería haber reembolso porque es responsabilidad del espectador tener el certificado si adquiere una entrada.

José María Turmo cree que, después de la prueba de fuego del jueves, no tienen por qué producirse mayores inconvenientes, ya que, a pesar de las prisas con las que se ha aplicado la medida, los medios tecnológicos y el buen hacer del personal del Teatro Principal permitieron que no se formaran grandes colas y el espectáculo comenzase con sólo seis minutos de retraso.