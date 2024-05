Sodiar y Ayuntamiento de Huesca colaboran en la financiación de autónomos y pymes

La vicepresidenta segunda del Gobierno de Aragón y consejera de Economía, Empleo e Industria, Mar Vaquero, y la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, han sellado este martes el convenio entre la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón (Sodiar) y el consistorio altoaragonés para ayudar en la financiación de autónomos y pymes. El acuerdo alcanzado entre ambas instituciones estará vigente durante el 2024 y cuenta con una partida de 15.000 euros, que destina el Consistorio oscense para que Sodiar los gestione, analice la viabilidad de los proyectos y apruebe la línea de financiación si se cumplen los requisitos fijados en el convenio. Su objetivo es contribuir a paliar los problemas de liquidez de los autónomos y pymes, y también a financiar proyectos de inversión, consolidación y expansión empresarial.

Mar Vaquero, también en calidad de presidenta del Consejo de Administración de Sodiar, ha subrayado que las administraciones públicas “deben estar al lado de los autónomos y las pymes en los momentos de dificultad y también en los puntos de inflexión de sus negocios”. Todo ello porque “emprender no es tarea sencilla”, sino que exige “ser capaz de adaptarte a las condiciones cambiantes y mostrar una capacidad de resistencia ante las dificultades aparecidas en el camino”. Por eso muchas empresas necesitan el apoyo “decidido” cuando “mayores son los obstáculos que hay que superar”. También ha puesto en valor la colaboración institucional entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Huesca, gracias al que han alcanzado un “gran acuerdo” que redundará en la vida de los altoaragoneses. “Sin esos negocios no sólo se pierden puestos de trabajo, sino que también se reduce la calidad de vida”, ha explicado al respecto.

Por su parte, la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha indicado tras la firma de este convenio que “son buenas noticias para las empresas que puedan pasan por una mala temporada porque pueden acceder a una financiación y es, además, una manera de impulsar a todos estos empresarios”. La regidora apuntaba también que “es muy ventajoso para todas aquellas micropymes y autónomos que tengan un proyecto y quieran desarrollarlo en la ciudad”. El objetivo, al fin y al cabo, explicaba la alcaldesa, es “impulsar el apoyo al comercio local y la empresa local y a futuros proyectos de quien quiera emprender en nuestra ciudad”.

Las condiciones de financiación, que se materializarán a través de un préstamo, determinan que el importe máximo no superará los 5.000 euros. Contará con un plazo de amortización de hasta 5 años, con uno de carencia, y un tipo de interés fijo del 4%. No habrá comisión de apertura y tampoco de cancelación anticipada.Para poder acceder a este mecanismo de financiación, la empresa debe estar radicada y desarrollar su actividad en el término municipal de Huesca. Asimismo, su proyecto tiene que demostrar viabilidad técnica, económica y financiera; haber iniciado los trámites para la obtención de las licencias municipales, hallarse al corriente de pago de las obligaciones tributarias y no poseer un expediente sancionador por parte del Ayuntamiento de Huesca. El citado convenio determina que será Sodiar la encargada de estudiar los proyectos presentados por el Ayuntamiento de Huesca o captados por la misma sociedad. La alcaldía del Consistorio oscense deberá dictar la correspondiente resolución, acordando la transferencia a la Sociedad por la cuantía fijada en la operación aprobada.