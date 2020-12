El sector de la nieve pide un plan de apertura de las estaciones

El presidente del Gobierno aragonés, Javier Lambán, ha anunciado que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la de Política Territorial, Carolina Darias, presidirán el miércoles 9 de diciembre desde Zaragoza la reunión virtual de la Comisión Interterritorial para analizar, entre otras cosas, la apertura de las estaciones de esquí. El responsable de la Comunidad Autónoma insiste en que esas instalaciones no son rentables hasta que se levanten las restricciones de movilidad.

Lambán ha asegurado que la apertura de las estaciones de esquí es un tema "bastante complejo", no tanto por las cuestiones sanitarias como por la propia rentabilidad de las estaciones. "Las estaciones aragonesas, al menos las de Aramón, difícilmente pueden ser rentables si no pueden venir los catalanes, los madrileños, los navarros, los vascos, y eso es obvio que, al menos las próximas semanas, no va a poder ocurrir porque todas estas comunidades están confinadas. Las estaciones turolenses sin que vengan los valencianos son absolutamente anti-rentables, por lo que son muchos los ángulos desde los que hay que ver el problema".

El presidente aragonés también se ha referido a la decisión del Ministerio de Sanidad de autorizar los desplazamientos durante la Navidad para pasar las fiestas con familiares y allegados. Considera que ese término es muy amplio y abre la puerta a nuevos desplazamientos.