El sector alimentario pide soluciones: "esto es insostenible"

La industria aragonesa de la alimentación necesita con urgencia medidas que garanticen su funcionamiento, tanto para el abastecimiento de materias primas como para la distribución de sus productos. De entrada, solicitan la intervención de las las fuerzas de seguridad para reforzar la protección de los envíos en toda la cadena de distribución. De lo contrario, aseguran que en pocos días se producirán problemas de abastecimiento en los mercados.

El gerente de la Asociación de Industrias Alimentarias de Aragón, José Ignacio Domingo, pide, además, medidas urgentes para reducir los costes de producción que vienen soportando desde hace meses, así como la reducción de los impuestos de los carburantes y los costes energéticos. Además, no entiende por qué en España no se están tomando medidas como sí se está haciendo en otros países de Europa.

Domingo señala que la situación es gravísima y no se puede sostener muchos días más. De hecho, advierte de que la semana que viene puede haber graves problemas no sólo de abastecimiento, también de funcionamiento de las empresas que tendrán que detener su producción, lo que acarrearía severas consecuencias porque los procesos no pueden interrumpirse y reanudarse de un día para otro.