Sabiñánigo aprueba sus ordenanzas fiscales para 2024

El Ayuntamiento de Sabiñánigo celebró ayer pleno extraordinario, en el que se aprobaron de manera inicial las ordenanzas fiscales para 2024. Este punto fue aprobado con los votos a favor del equipo de gobierno, PSOE y Cambiar Sabiñánigo, y en contra del Partido Popular. En cuanto a los impuestos, se mantienen, como es el caso del IBI, ICCIO, el impuesto de vehículo y hay alguna modificación puntual, como en el IBI para ofrecer una posibilidad que ofrece la Ley de Vivienda de aplicar recargos para las viviendas desocupadas.

Hay una tasa que se incrementa considerablemente, que es la de recogida de residuos sólidos urbanos y que se paga en función de lo que se lleva al vertedero. Esta tasa se ha incrementado un 30%, aunque para una vivienda normal no va a suponer un incremento importante al año. El coste será entre agua y basuras de unos 112 y 115 euros en viviendas cuyo consumo de agua sea normal. En este sentido, el concejal de hacienda y portavoz del PSOE, Jesús Lacasta, ha insistido en Más de Uno Sabiñánigo en que se puede reducir el precio que se paga en esta tasa si se recicla, ya que en este aspecto se ha avanzado bastante pero todavía queda mucho recorrido. Por lo tanto, lo que hay que hacer en "intentar reciclar todo lo que se pueda", ya que por ahí vendrá el ahorro.

Cambiar Sabiñánigo explicó que lo que se propone es un reajuste en el caso de las tasas, y en cuanto a los impuestos, no ha habido cambios, por lo que el ayuntamiento pierde capacidad económica, algo que aceptan desde este grupo, teniendo en cuenta que la ciudadanía pasa por situaciones complicadas en algunos casos.

El Partido Popularproponía una reducción del IBI en un 5% y del impuesto de circulación en un 3%, ya que consideran que hay suficiente recorrido para que no suponga un quebranto para el cosistorio serrablés, y añadieron también que el IBI que se paga en Sabiñánigo es el más alto de Aragón. Y en cuanto a las basuras y la subida que se propone, Pepe Cebollero, portavoz del PP, subrayó que el ciudadano no sabe que si no se recicla, el coste se incrementa.