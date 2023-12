Ricardo Oliván: "el PSOE no puede dar lecciones de alianzas políticas"

Con los votos a favor del PP y de Vox, la comisión de Hacienda ha dictaminado el presupuesto municipal en el Ayuntamiento de Huesca para 2024. Antonio Laborda, concejal no adscrito se ha abstenido, y el PSOE ha votado en contra. Si no hay cambios, las cuentas se aprobarán definitivamente en el pleno del próximo viernes. Cabe recordar que el presupuesto asciende a 60,9 millones de euros, un 3,6% más que en 2023 y el anexo de inversiones suma algo más de 8,5 millones de euros. Destacan las transferencias de la DGA, un 40% más para el fondo local (se transfiere 1.400.000 euros), y del área de dependencia de Servicios Sociales con un incremento del 22%, que llega al 50% en programas específicos.

El concejal de Hacienda, Ricardo Oliván, ha estado este martes en Más de Uno Huesca donde ha asegurado que no se han atendido las enmiendas de la oposición al no constar las partidas de baja para financiar las partidas de alta. Pese a ello, ha reconocido que hay propuestas interesantes que prevén incorporar financiadas con cargo al remanente si es posible. Asimismo, ha indicado que se van a impulsar diferentes proyectos desde los servicios técnicos del Ayuntamiento para plasmar la planificación de las inversiones que planteaban ambos grupos en alguna de sus enmiendas.

Sin embargo, desde la oposición, el PSOE se ha mostrado sorprendido al no aceptar el gobierno municipal ninguna de las enmiendas de la oposición, algo que no sucedía desde hace muchísimo tiempo. El concejal socialista, José María Romance, ha lamentado la sumisión del PP a Vox y entiende que los populares se están equivocando. El concejal popular, Ricardo Oliván, ha cargado contra el PSOE asegurando que no es el más indicado para dar lecciones de “alianzas políticas” haciendo alusión a Pamplona o Cataluña.

Los socialistas han insistido en que hasta el viernes mantendrán su propuesta para dar el sí al presupuesto y que incluye Periferias, Cooperación al Desarrollo y ayudas a víctimas de violencia de género, entre todas valoradas en 300.000 euros. En cuanto a Periferias, el concejal popular ha insistido en que "no desaparece la partida" aseverando que en materia de cultura "destinarán más dinero que la corporación anterior". En lo que tiene que ver con Cooperación al Desarrollo, Oliván ha reconocido que 45.000 euros "son insuficientes" pero que el punto de partida en la negociación con Vox era 0.