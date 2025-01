"La reducción de la jornada laboral debe ser un debate de cada sector y de cada territorio”

LEER MÁS CEOE prevé que el PIB aragonés crezca un 2,4% en 2025

El presidente de CEOE Antonio Garamendi ha abogado en Huesca por que la reducción de la jornada laboral "sea un debate de cada sector y de cada territorio". Garamendi, que ha participado en el III Congreso Económico del Alto Aragón que organiza CEOE-CEPYME HUESCA bajo el lema "La empresa clave del desarrollo socioeconómico", ha mostrado su rechazo a la propuesta del gobierno aunque agrace al ministro Carlos Cuerpo su nivel dialogante pero pide un debate serio y en conjunto de los diferentes aspectos que afectan al empleo y a la economía. Considera que no se están trasladando los temas adecuadamente porque no se puede estar hablando "de la jornada laboral por un lado y del salario y la Seguridad Social por otro". "El gobierno es uno y los problemas son comunes. Son temas que deben debatirse en conjunto y no vale hablar por fascículos cada día con una falta de responsabilidad", ha subrayado.

Asimismo, Garamendi considera que en este debate es necesario poner sobre la mesa otros datos como el absentismo. "Ya que si la media en los convenios es de 38, 5 horas si se suma este factor la media se reduce a las 34,5 horas", ha apuntado. Para Garamendi la empresa es “la gran solución” para lograr el “estado de bienestar” y ha destacado asimismo el papel de Aragón en la economía nacional

Por su parte, el presidente CEOE CEPYME Huesca, Fernando Luna, también espera que las inversiones que están llegando a Aragón repercutan positivamente en la provincia de Huesca. Para Luna, el objetivo de la patronal es contribuir al mantenimiento de las empresas ya existentes. Además, entre los retos que apunta están la simplificación administrativa, la mano de obra o la vivienda.

En ese foro, el presidente del Gobierno de Aragón Jorge Azcón ha destacado el buen momento económico que vive la provincia de Huesca. Se ha referido especialmente al sector del turismo con importantes inversiones en las estaciones de esquí y del Plan Pirineos, al de la tecnología y la energía con la llegada de Amazon Web Services, y también al sector agrícola y ganadero. En este punto, Azcón se ha mostrado muy crítico por el retraso en la puesta en marcha del embalse de Almudévar. Finalmente, Azcón considera que hay una característica que hace de Aragón un territorio especialmente atractivo para las empresas: el diálogo social