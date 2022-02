Recorrer 3.500 kilómetros en coche hasta Zaragoza para salir de Ucrania

LEER MÁS Los ucranianos en Aragón, pendientes de lo que sucede en la frontera con Rusia

Ucrania es un gran país y no se vive de la misma manera en la frontera con Rusia, con Bielorrusia o en Kiev. Precisamente en la capital vive el empresario zaragozano Arturo Rambla, lleva más de 20 años viviendo en Ucrania, ahí tiene su empresa, se ha casado y tiene dos hijos de 10 y de dos años y medio. El lunes 14 de febrero, por la noche, tomaron la decisión de salir de Ucrania en coche, recorrer los 3.500 kilómetros que los separan de Zaragoza.

Rambla cuenta que es una medida por prevención porque el ambiente en Kiev es de normalidad, de calma. Asegura que los ucranianos están acostumbrados a vivir en situación de tensión en la que hay presión, amenazas y muestras de poder armamentístico y que lo que está sucediendo es la propaganda del miedo.

Salieron el lunes por la noche de Kiev, tras 14 horas de viaje pararon a descansar. En su recorrido no han visto grandes filas ni personas que estén abandonando en masa el país. Los pequeños se cansan de tantas horas en el coche. El pequeño no está muy acostumbrado a viajar en vehículo por lo que van poco a poco y haciendo paradas para que se haga lo más ameno posible, pero siempre sin perder la velocidad de crucero. Arturo piensa que, si la situación hubiera sido diferente, si no tuviera familia, se hubiera quedado en Kiev porque, de momento, el conflicto parece que no es eminente. El calcula que un 1% de posibilidades.

La decisión de salir el lunes fue que le concedieron a su hijo menor un pasaporte de emergencia, ya que lo tenía caducado. Y el motivo de escoger el coche fue porque cuando miraron los billetes de avión, éstos costaban mil euros cada uno, cuando suelen costar unos 80 euros.

En esos momentos es complicado elegir qué llevarse en la maleta porque no saben cuánto tiempo van a estar fuera de su hogar. Una situación dura porque han dejado todo atrás. Calculan que el jueves 17 de febrero por la noche estarán en Zaragoza con la madre de Arturo. Tristes por lo que han dejado atrás, la familia de su mujer, sus amigos, su casa, su vida. Pero con la esperanza de que sean apenas un par de semanas y pronto puedan volver.