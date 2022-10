¿Por qué se nos olvidan las señales de tráfico?

¿Se han parado a pensar en cuántas señales de tráfico existen en España? En torno a unas 400 ¿Ustedes sabrían reconocerlas? Las más habituales, seguro que sí, pero hay otras que seguro que se les ha olvidado. El porqué sucede esto puede tener varias explicaciones, pero Sergio Olivera, presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Zaragoza da tres motivos:

El sistema de estudio es memorístico y a la larga se olvida

y a la larga se olvida Falta de reciclaje , hay actualizaciones de señales y se debería realizar un test, al menos, cuando se renueva el carnet de conducir

, hay actualizaciones de señales y se debería realizar un test, al menos, cuando se renueva el carnet de conducir Se conocen las señales, pero se obvian conscientemente. Como sucede con las de velocidad, por ejemplo.

El no conocer la señal no significa que no se deban acatar ya que si están en determinados puntos es porque tienen su misión, como explica Olivera, los técnicos han decidido colocarlas para avisar de un peligro o una precaución pensando en la seguridad vial.