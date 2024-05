El PSOE abre expediente a Lambán por no votar la Amnisía

El grupo socialista en el Senado va a abrir un expediente al líder del PSOE en Aragón y senador autonómico, Javier Lambán, por no participar ayer en la votación de la ley de amnistía en la Cámara Alta. Lambán alegó convicciones éticas y políticas, ya que considera que esa norma no beneficia ni al país ni a su partido. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha confirmado que van a analizar la actitud del también secretario general del PSOE de Aragón. Sin entrar en valoraciones, se ha limitado a explicar que el expediente se tramitará conforme al procedimiento habitual y se resolverá cuando proceda.

En declaraciones a la radio pública, el portavoz de los socialistas en el Senado, Juan Espadas, ha manifestado que la posición del ex presidente del Gobierno aragonés es puntual y que no refleja la posición del PSOE. “La incomodidad la tiene Lambán con el resto de sus compañeros porque sabe que su opinión no es compartida por el resto del grupo en el Senado”.

Reacciones de Bendodo y Azcón

Ahora que la Ley de amnistía deberá volver al Congreso para su aprobación definitiva tras el veto del Senado, el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha animado a otros socialistas críticos con la norma a que sigan el ejemplo del senador y expresidente aragonés, Javier Lambán. Bendodo, el acto de presentación de la campaña “La España que Funciona” en Zaragoza, ha destacado la “decisión en conciencia de Lambán" por al menos ausentarse y no participar de una Ley injusta y egoísta”. Espera “que sean muchos más los socialistas que actúen en conciencia y planten cara al Sanchismo, que está en tiempo de descuento”.

En el mismo acto, el presidente del Gobierno aragonés y responsable del PP en la Comunidad, Jorge Azcón, no ha entrado a valorar el expediente abierto por el grupo socialista a Lambán, pero ha incidido en que sigue siendo el líder de los socialistas en Aragón. Por eso el PP, según ha adelantado, volverá a llevar el debate sobre la amnistía a las Cortes para saber si la opinión individual de Lambán es aislada o si es compartida por otros diputados socialistas del parlamento aragonés.