El precio de la luz amenaza también a las comercializadoras

El precio de la luz sigue al alza y no encuentra techo. Además de encarecer la factura eléctrica para particulares y empresas, esta imparable escalada del precio alcanzado en las subastas diarias amenaza la viabilidad de numerosas comercializadoras que cada día acuden al mercado eléctrico para adquirir la energía que suministran a sus clientes.

El experto en mercados energéticos y profesor de la Universidad de Zaragoza, José María Yusta, explica que parte del problema reside en que estas empresas tienen con algunos de sus clientes contratos cerrados a precio fijo, por lo que no pueden repercutir las subidas en la factura, al menos a corto plazo. Además, para acceder a la subasta diaria deben depositar avales cuyo valor aumenta según lo hace el precio.

En España hay unas 400 comercializadoras, muchas de las cuales no tienen capacidad suficiente para resistir las tensiones financieras que provoca esta situación que, según Yusta, no beneficia a nadie; ni siquiera a las compañías generadoras de gas, cuyo precio está siendo uno de los principales causantes de esta escalada. Algunas comercializadoras están al límite de la quiebra y otras terminarán en una fusión o, incluso, siendo absorbidas por compañías más grandes. El profesor añade que la proximidad del invierno no augura un horizonte halagüeño.