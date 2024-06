CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

El Plan de Concordia no aludirá al franquismo "para no imponer una ideología"

Tomasa Hernández ha explicado que no quieren imponer un pensamiento ideológico hacia un lado u otro y por eso no hacen referencia al franquismo. No obstante, cree que en el texto se sobreentiende que se habla de la dictadura de Franco.

Patricia de Blas