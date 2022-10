Nacho de Blas: "Conviene mantener la mascarilla en el transporte público"

Coger el tranvía o el autobús es de los pocos gestos cotidianos que nos recuerda que el coronavirus continúa ahí. Después de vivir unas Fiestas del Pilar multitudinarias, con grandes aglomeraciones en espacios festivos o bares, a algunos usuarios les parece un contrasentido que no puedan coger el bus si no llevan encima la mascarilla.

Para el epidemiólogo Nacho de Blas la medida tiene todo el sentido si pensamos en el perfil de algunos usuarios, que por su edad o patologías previas pueden ser personas de riesgo. Según De Blas, es poco probable que esas personas que cogen el bus o el tranvía acudan a un concierto multitudinario o a una discoteca llena de gente. Es la vulnerabilidad de esas personas la que justifica la obligatoriedad de la mascarilla en el transporte público.

Sobre la decisión de eliminarla, el profesor De Blas no sólo cree que no resulta conveniente, sino que la evolución de los contagios, que ya van en aumento, y la virulencia de la gripe común podría hacer que se recupere el uso obligatorio de la mascarilla en espacios donde ya no se usa, algo que ya está ocurriendo en otros países donde la incidencia va en aumento desde hace semanas.