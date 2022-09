Montañés: "No llevaremos a referéndum una oferta incompleta"

El comité de empresa de Avanza se mantiene firme: ni se para la huelga, ni se consulta en un referéndum si la plantilla está conforme con la oferta presentada que la semana pasada presentó el SAMA, algo que finalmente sí hizo la dirección de la compañía en la reunión del martes.

Según el presidente del comité, José Manuel Montañés, la plataforma presentada por los mediadores es más favorable para los intereses de la empresa que para los de los trabajadores. Aún así, Montañés sigue defendiendo la intermediación del SAMA y no cree que sea necesario cambiar de árbitro.

Sobre la negativa del comité a someter a la votación de la plantilla si dan por buena la oferta del servicio de mediación, el presidente del comité señala que no se han enrocado en el no al referéndum, sino que con artículos del convenio que la plataforma no deja claros no pueden presentar trasladar a la plantilla la oferta al completo.