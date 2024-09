El Monasterio de Sijena abrirá en el primer trimestre de 2025

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado esta mañana en el Real Monasterio de Santa María de Sijena que el cenobio se abrirá de nuevo al público en el primer trimestre del próximo año. Este museo recogerá en su interior una selección de las 99 obras recuperadas, así como la adecuación y rehabilitación de diferentes estancias. El Gobierno autonómico ha invertido más de 2 millones de euros en los últimos dos años para su puesta en marcha.

Después de conocer de primera mano los trabajos de recuperación y visitar el Monasterio, Azcón ha alabado todo el proceso de restauración que se ha llevado a cabo y la importancia de este Monasterio para la Comunidad: “Se trata de una de las principales joyas del patrimonio aragonés y refleja nuestra historia. Es cultura y patrimonio, también religión y poder político. Solo conociendo Sijena eres consciente de lo que Aragón ha supuesto en la historia de nuestro país. Es hablar de la historia de Europa y la historia del mundo”.

Azcón ha resaltado que estas labores no concluirán hasta recuperar todo el patrimonio del Monasterio: “El trabajo no ha acabado aquí. El proyecto de Sijena va a tener mucho trabajo que realizar, tanto en gestión cultural como en el ámbito judicial. Confío en que dentro de poco el Tribunal Supremo ratifique las dos sentencias que el Gobierno de Aragón ya tuvo a su favor”. En esta línea, ha asegurado que “El Ejecutivo aragonés pedirá la ejecución inmediata de la sentencia. Desde hace mucho tiempo las obras están en un museo que no corresponde. Nos merecemos ver la obra completa de los murales de la Sala Capitular, la parte más importante”, de la que ha definido como “la Capilla Sixtina de lo que fue el arte románico”.

Actualmente, los trabajos están centrados en la musealización de los dormitorios, que acogerán una parte importante de las 99 obras que fueron recuperadas y que se encuentran conservadas en la sala capitular.Este plan de rehabilitación se enmarca dentro del proyecto “Aragón, Reino de la luz”, que trabaja por recuperar, reivindicar y exponer el patrimonio cultural aragonés. “Este programa pone en valor nuestra historia. Tenemos la necesidad de impulsar, recuperar y exponer el patrimonio y mejorar el conocimiento de nuestra historia”, ha declarado Azcón.

Durante este encuentro, Jorge Azcón ha comunicado el acuerdo que se ha alcanzado con la Orden de Malta para mejorar las visitas al Monasterio. Con la nueva apertura, el visitante podrá realizar una visita única al Monasterio, evitando gestionar dos visitas independientes como sucedía en el pasado y conociendo en un mismo recorrido el patio exterior, la iglesia, el sepulcro, el claustro, la sala capitular y los antiguos dormitorios, donde se ubicará el museo. “A partir de ahora, con una única visita y organización se va a poder conocer la obra que depende de la Orden de Malta como la que depende del Gobierno de Aragón. Una buena noticia para los que estamos dándole el valor y para aquellos que quieran visitarlo”, afirmando de esta manera que este nuevo impulso será una “puesta en valor” para el propio Monasterio y para la zona.