Más de 156.000 alumnos empiezan hoy las clases en Aragón

El inicio del curso escolar marca la vuelta a normalidad después de las vacaciones de verano. Las clases han arrancado este jueves en Infantil, Primaria y Secundaria. La semana que viene será el turno de Bachillerato y Formación Profesional. Por delante, nueve meses de clases, deberes y exámenes. El curso finalizará el aún lejano 21 de junio.

Los protagonistas de la jornada son los alumnos, en especial, los 8.736 de tres años que han comenzado su etapa escolar. Las imágenes se repiten año tras año. Los tradicionales nervios por iniciar el curso, las caras de sueño y el reencuentro con los compañeros. Los padres y los profesores también tienen un papel destacado. Por ejemplo, los progenitores pueden volver a conciliar la vida familiar y laboral. Para los docentes, es un día muy especial, aunque señalan que cada vez tienen menos tiempo para preparar el inicio del curso en condiciones.

Azcón abre el curso en Villanueva de Gállego

El presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, ha abierto el curso escolar en un acto en el Colegio Pintor Pradilla de Villanueva de Gállego. Allí ha lanzado un mensaje a las familias de los 34.000 niños que estudian en el medio rural en localidades de menos de 5.000 habitantes: durante su Gobierno, no se cerrarán aulas con tres alumnos.

Indignación en las familias del Ana María Navales de Zaragoza

En Zaragoza, solo 12 alumnos de entre 2º de Infantil y 1º de Primaria han asistido a las clases en el Colegio Ana María Navales. Prácticamente todas las familias, salvo aquellas con problemas para conciliar, han decidido no dejar allí a sus hijos cuando a primera hora han comprobado el estado del nuevo centro. Daniel Anadón, padre de una alumna, cree que no reúne las condiciones de seguridad necesarias. Afirma que hay material de obra en el tejado y, por el viento, una chapa ha caído al patio. Por eso, no entiende que ayer de madrugada se firmase el informe de la inspección.

La consejera de Educación, Claudia Pérez, señala que este miércoles recibieron la segunda acta de ocupación y asegura que el colegio Ana María Navales "es seguro". Pide comprensión y diálogo a los padres e insiste en que el centro ha abierto sus puertas cumpliendo con todos los requisitos que marca la ley.

La consejera también ha garantizado la seguridad de los alumnos del Colegio María Zambrano de Parque Venecia que sufrió importantes daños tras la tormenta histórica de hace dos meses. El Gobierno aragonés señala que no cierran la puerta a cambiar el centro de ubicación.

Los sindicatos lamentan el retraso en las contrataciones

Las clases comienzan sin que se haya contratado a gran parte del personal no docente, un problema que los sindicatos achacan al anterior Gobierno autonómico, que se marchó sin haber sin haber desbloqueado la nueva licitación. En algunos colegios de Educación Especial, como el de Monzón, aún no se han incorporado las enfermeras que son imprescindibles para esos alumnos.

La portavoz de Educación de CSIF, Mónica de Cristóbal, asegura que hacía muchos años que no se daba esta situación, que califica de “caótica” e “intolerable”. Todavía no se ha contratado a las 96 técnicos de Educación Infantil que había el año pasado y eso va a generar graves trastornos para los equipos directivos, las maestras, las familias y los propios niños.

La consejera de Educación asegura que este problema está en vías de solución, ya que el lunes se incorporarán nuevos auxiliares. Además, plantea que la ratio sea de 19 alumnos por auxiliar frente a los 21 actuales.