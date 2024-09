Más de 154.000 alumnos volverán a las clases en Aragón el 9 de septiembre

Siguen los preparativos de la vuelta a las aulas. El 9 de septiembre, 154.643 alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria empezarán el nuevo curso en escolar. En concreto, en 1º de Infantil se incorporarán 9.126 alumnos, 390 más que el año pasado. Un buen dato que rompe una tendencia de varios años a la baja.

Como novedades, se reforzará la educación especial, con 25 nuevas aulas TEA y 9 de educación especial, repartidas por toda la Comunidad. El curso arrancará con el mayor número de auxiliares de educación especial, con 661 trabajadores, 207 más que el curso anterior. La dotación docente también será de récord. Ya hay 16.822 maestros y profesores contratados - 175 más que el curso pasado - pero la cifra seguirá creciendo. Tomasa Hernández, consejera de Educación, ha puesto en valor esas cifras y se ha comprometido en rueda de prensa a seguir reduciendo además la interinidad.

Infraestructuras y aulas rurales

Educación este año dispondrá de 32 millones de euros para invertir en infraestructuras según ha detallado Manuel Magdaleno, secretario general técnico del departamento de Educación. Esa dotación, que casi duplica la del curso anterior, permitirá avanzar obras en los colegios del sur de Zaragoza o en otros puntos.

Además, se mantendrán las aulas rurales con al menos tres alumnos. También incluso seguirán abiertas las quetengan sólo dos, aunque en este caso, cerrarán el curso que viene si a 31 de julio de 2024 no cuentan con más matrículas. En ese sentido, Hernández ha recordado a las familias la necesidad de que el colegio sirva también para socializar entre los niños.

También se lanza un nuevo plan dotado de 5 millones para mejoras en los equipamientos más antiguos para corregir deficiencias.

Medidas de conciliación

El curso escolar es también una medida de conciliación familiar. En este sentido, van a abrir sus puertas 73 aulas de escolarización anticipada a los 2 años, 18 más que el año anterior. Además, el ejecutivo autonómico prevé invertir 7,3 millones de euros para las escuelas infantiles, que son ya 11 en todo el territorio. El objetivo es seguir aumentando esa red de transformación de antiguas guarderías en colaboración con las entidades locales.

Además, se prevé un aumento de usuarios de las aulas vespertinas y madrugadores, que permiten conciliar fuera del horario lectivo. Luis Mallada, director general de Planificación, estima que serán 28.500 alumnos los que disfrutaran de esos servicios, casi 5.000 más que el curso pasado.

Protestas educativas

Los sindicatos de la enseñanza convocarán una protesta el 19 de septiembre ante lo que consideran un caos organizativo del regreso a las aulas. La consejera, Tomasa Hernández, cree que la convocatoria obedece a motivaciones ideológicas y políticas. Recuerda que el 20 de mayo la mesa sectorial dio luz verde a un paquete de mejoras laborales para los docentes que suma 120 millones de euros.

Allí se incluye el coste de aplicar la reducción del horario de los profesores de Secundaria o el aumento de retribución de directivos o tutorías. Pese a que los sindicatos estuvieron a favor, no han querido firmar el acuerdo. Por eso, la aplicación de esas mejoras está en el aire.

Hernández dice que respeta la protesta, pero no la comparte. “Que digan que hay recortes cuando este acuerdo tenía ese importe, 120 millones de euros. No comparto y no entiendo. Pueden venir a la consejería a explicarme dónde están esos recortes”.