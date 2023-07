CULTURA

Llega a la Biblioteca de Aragón la exposición "The Zaragozian"

Esta semana se inaugura en la Biblioteca Pública del Estado en Zaragoza la exposición "The Zaragozian, un mapa ilustrado de Zaragoza", un proyecto colectivo que rinde homenaje a "The New Yorker" en forma de portadas realizadas para una revista imaginaria. Las primeras 61 portadas publicadas en "The Zaragozian" serán recogidas en esta exposición.