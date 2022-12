Llamamiento de Cáritas a la colaboración con los más vulnerables

Las consecuencias de la pandemia, agravadas por la inestabilidad internacional, que ha generado la guerra entre Ucrania y Rusia, ha incrementado la inflación y ha acelerado el empeoramiento de las condiciones de pobreza y exclusión de aquellas familias que ya se encontraban en una difícil situación. Esto convive con otras sombras, no menos importantes, como las olas migratorias, la falta de empleo, los bajos e insuficientes salarios que no permiten cubrir los gastos básicos, la escasez de vivienda accesible para quienes tienen menos recursos, los problemas de salud mental y la soledad. Por ello, Cáritas Huesca más que nunca anima a encender la luz de la solidaridad y la generosidad.

El secretario general de Cáritas Diocesana de Huesca, Jaime Esparrach, ha indicado que se lanza la campaña coincidiendo con estas fechas para recordar que la pobreza sigue estando presente y que para mantener la acción que realiza con los más necesitados es imprescindible la colaboración ciudadana. Conscientes de que este es un momento complicado social y económico, Cáritas hace un llamamiento al voluntariado, a la colaboración económica, a hacerse socios de la entidad, a realizar donaciones o a ayudar en la medida de lo posible.

En lo que llevamos de año, Cáritas ha atendido en Huesca a más de 2.000 personas necesitadas y espera poder seguir haciéndolo con aquellas que necesiten su ayuda. Estos días, en las parroquias de la Diócesis, se podrá encontrar la cartelería de la campaña, así como las formas en las que poder colaborar con Cáritas, que hoy ha celebrado una fiesta de Navidad en el centro 'A todo trapo' a la que han asistido los participantes en los diferentes proyectos de formación y promoción, personas voluntarias, participantes y técnicos de la entidad.