Las librerías, con problemas para dispensar todos los manuales

Son los correspondientes a materias que se imparten por primera vez, como Educación en Valores, o las nuevas optativas de 1º de ESO. Desde el sector explican que hasta el 18 de agosto no se aprobó el currículo de Secundaria. Por eso, el nuevo libro de Aragón de Geografía e Historia, no estará disponible hasta finales de septiembre. Además, los precios de los libros han subido entre un 8 y un 10% por la escasez de papel o el coste disparado de la luz. Ana Navarro, que trabaja en la Librería Central de Zaragoza, lamenta además que los bancos de libros han restado muchas ventas, aunque esos lotes de material de segunda mano no siempre incluyen todos los libros que necesitan las familias.

Las librerías además se quejan de los retrasos del Gobierno aragonés a la hora de pagar los libros becados. Los establecimientos pagan a las editoriales entre octubre y diciembre, pero el ejecutivo no les reembolsa la cuantía hasta el mes de mayo.

Temperatura en las aulas

El Departamento de Educación ha remitido una circular a las escuelas infantiles, colegios e institutos para que mantengan una temperatura estable en las aulas y se reduzca, de momento, la ventilación, debido a la baja incidencia del coronavirus. El consejero, Felipe Faci, recuerda que los centros educativos están al margen de las medidas de ahorro energético que establecen que la calefacción debe de estar a un máximo de 19 grados. Sin embargo, insiste en que hay que tener en cuenta los problemas actuales.