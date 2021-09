Julián Casanova recoge el Premio de las Letras Aragonesas 2020

El escritor, historiador y profesor de Universidad, Julián Casanova, recoge este lunes a las 18.00 horas el Premio de las Letras Aragonesas 2020 de manos del presidente de Aragón, Javier Lambán en el IAACC Pablo Serrano. Este reconocimiento que otorga el Gobierno de Aragón distingue una labor continuada o de especial notoriedad e importancia de personas, instituciones o entes aragoneses, en los ámbitos de la creación e investigación literarias.

En este caso, Casanova es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza y especialista en el siglo XX europeo y a lo largo de su carrera se ha afanado en divulgar la historia con precisión, haciéndola comprensible y atractiva al gran público.

Natural de Valdealgorfa, ha explicado en Onda Cero (donde colabora semanalmente con el programa de Julia Otero desde el inicio), que ha recibido felicitaciones de sus vecinos y también de antecesores en el premio como José Luis Corral con quien comparte despacho en la Universidad de Zaragoza.

Julián Casanova

Julián Casanova, es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza. Es autor, entre otros trabajos, de Anarquismo y revolución en la sociedad rural aragonesa, 1936-1938 Siglo XXI, Madrid, 1985; edición en Critica, 2006) La historia social y los historiadores (Crítica, 1991 y edición ampliada de bolsillo en 2003); De la calle al frente. El anarcosindicalismo en España, 1931-1939 (Crítica, 1997, publicado en inglés, en Routledge, Londres y Nueva y York, 2004), La Iglesia de Franco (Temas de Hoy, Madrid, 2001; edición de bolsillo con notas en Crítica, 2005); República y guerra civil, Crítica/Marcial Pons, Barcelona, 2007 (publicación en inglés en Cambridge University Press, 2010); Anarquismo y violencia política en la España del siglo XX, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2007; Historia de España en el siglo XX, y Breve historia de España en el siglo XX con Carlos Gil Andrés (Ariel, Barcelona, 2009 y 2012; edición en inglés en Cambridge University Press, 2014).

Casanova ha sido profesor visitante en prestigiosas universidades británicas (Queen Mary College) estadounidenses (Harvard, Notre Dame y New School for Social Research) y latinoamericanas (FLACSO, en Quito; y Universidad Industrial de Santander, en Bucaramanga, Colombia). En los últimos años es profesor visitante en la Central European University (Budapest). Es miembro del consejo de redacción de varias revistas científicas (entre ellas, Historia Social, Cuadernos de Historia de España–Buenos Aires- y The Internacional Journal of Iberian Studies). Colaborador habitual de la páginas de opinión y cultura de El País y del programa de Julia Otero en Onda Cero.