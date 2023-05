Izquierdo: "No me acabo de ver con Teruel Existe"

El secretario general del Partido Aragonés, Alberto Izquierdo, ha visitado hoy los estudios de Onda Cero Teruel para analizar el panorama político tras las elecciones municipales y autonómicas del pasado domingo.

Izquierdo ha reconocido que ha recibido muchas llamadas "interesantes" de los responsables del Partido Popular y el Partido Socialista en Aragón, aunque se ha mostrado partidario de esperar hasta conocer la opinión de la ejecutiva de su partido.

En lo que respecta a la concurrencia del PAR a las elecciones generales del 23 de julio, considera que "no ir no es una opción". En este sentido se ha referido a la propuesta del presidente aragonesista, Clemente Sánchez Garnica, de conformar una candidatura conjunta con Chunta Aragonesista y Teruel Existe, matizando que "es una cuestión que respeto, pero creo que CHA lleva otro camino y yo no me acabo de ver con Teruel Existe".