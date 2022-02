UNIVERSIDAD

Los investigadores se movilizan por la dignificación de su trabajo

La investigación científica sigue estando marcada por la inestabilidad de quienes dedican su vida a ella. Son, en la mayoría de los casos, mileuristas; y no cuentan con los mismos derechos laborales que trabajadores de cualquier otro sector productivo y la reforma laboral deja a miles de ellos en un limbo que no sólo alberga dudas. El borrador de la futura Ley de Ciencia, además, no contempla muchas de sus reivindicaciones.