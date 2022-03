VUELVE A NIVELES DE 1985

La inflación se dispara hasta el 9,8%

Aunque aún no conocemos el dato de Aragón, la inflación del 9,8% no se alcanzaba en España desde 1985. El economista Marcos Sanso señala, además, que el aumento de precios podría seguir aumentando, porque aún no se ha repercutido al sector servicios.

Luis Puyuelo | Patricia de Blas