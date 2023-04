Huesca es la décima ciudad más limpia de España

El ver basura fuera de los contendores, excrementos de perros en las aceras o los desperdicios generados por los botellones son tres de los aspectos que más se perciben como un problema de suciedad por parte de los ciudadanos. Y son dos de los aspectos que han situado a Huesca como la décima ciudad más limpia de España, Zaragoza está en el puesto 31 y Teruel en el 41.

Esa sensación de tener una ciudad sucia no está relacionado con el dinero que las ciudades dedican a la limpieza, ya que en Huesca es la que menos euros per cápita destina a limpieza, 50€ frente a los 51€ por persona que se destina en Teruel y los 60 de Zaragoza. Alejandro Marín, delegado de la OCU en Aragón, explica que no sólo el gasto per cápita es determinante, también lo son otros factores como los días de lluvia o la asiduidad con la que limpian o baldean las calles.

En el estudio también se muestra cómo en los barrios periféricos es donde se tiene mayor percepción de suciedad. Marín destaca, por ejemplo, el barrio de las Delicias en Zaragoza. Una zona en la que los ciudadanos piden que se refuercen los servicios de limpieza. También desde OCU piden una mayor vigilancia y limpieza de los excrementos y aumentar la frecuencia del barrido