Hosteleros turolenses, olvidados y arruinados

Olvidados y arruinados es como definen su estado actual los hosteleros turolenses, que denuncian que Aragón no es solo Zaragoza y no entienden como no se autoriza ya la ampliación de horarios en esta provincia, que viene notificando menos de diez positivos al día desde hace semanas y una incidencia menor a 80 casos por cada cien mil habitantes desde hace dos meses, y que en estos momentos se sitúa en 35 casos por 100.000 habitantes a nivel provincial.

El presidente de la Asociación Teruel empresarios turísticos, Roche Murciano, ha vuelto a solicitar de manera urgente esa flexibilización de las restricciones, que ha trasladado de nuevo por carta a la Consejera de Sanidad, lamentando que todavía sigue esperando respuesta a la primera que le mandaron hace un mes.

Además, insiste en que los profesionales de la hostelería pueden controlar el cumplimiento de los aforos y de las medidas de seguridad, sobre todo en lo que respecta al ocio nocturno.