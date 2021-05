Los futuros MIR reclaman un cambio en el sistema de adjudicación de plazas

Decenas de aspirantes a médicos interno residentes se concentraron ante las puertas del Hospital Clínico de Zaragoza y miles en Madrid frente al Ministerio de Sanidad. ¿El motivo? Que la elección telemática de sus plazas sea en tiempo real y justa para conocer qué plazas van quedando vacantes.

Hasta la capital han acudido más de 80 personas en el autobús fletado por el sindicato CESM, más todos los aspirantes a MIR que han acudido en sus propios coches u otras vías. Raquel Páramo es una de los médicos que se han trasladado a la manifestación y explica que este modelo que han impartido tiene muchas carencias.

Asegura que después de un año muy duro como es prepararse el MIR y en el que se decide qué especialidad va a marcar el futuro de miles de médicos, no se sabrá destino ni disponibilidad de plazas, no se podrá escoger, por lo que si no están de acuerdo una vez adjudicadas y las rechazan, quedarán vacías.